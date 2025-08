Frantoi in attesa dei fondi PNRR: associazioni chiedono tempi certi

Le principali sigle del settore oleario (AIFO, Assofrantoi, FOA Italia e Frantoi Confartigianato) hanno presentato una richiesta congiunta di audizione alla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per affrontare le criticità legate all’attuazione della misura del PNRR destinata all’ammodernamento dei frantoi.

La richiesta nasce dalla necessità di fare chiarezza sull’avanzamento delle procedure previste dal Decreto MASAF del 21 giugno 2024, che ha stanziato 100 milioni di euro per oltre 516 beneficiari su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, numerose Regioni non hanno ancora completato le istruttorie relative alle domande di pagamento, incluse quelle per gli anticipi del 30%. Questo blocco sta compromettendo l’avvio degli investimenti da parte delle imprese, che non possono procedere con l’acquisto degli impianti senza l’erogazione dei fondi.

La situazione è resa ancora più critica dall’approssimarsi della nuova campagna olearia e dalla scadenza del 31 gennaio 2026, fissata dal decreto del 12 gennaio 2024, entro cui tutti gli interventi dovranno essere completati. Il timore condiviso dalle associazioni è che molte imprese non riusciranno a rispettare i tempi, vanificando gli obiettivi di innovazione previsti dalla misura.

L’audizione richiesta ha come obiettivo un confronto costruttivo con le Regioni, per fare il punto sullo stato dell’arte e superare eventuali criticità burocratiche, con uno spirito di collaborazione e trasparenza.

“Le imprese hanno fatto la loro parte. Ora c’è bisogno che anche le amministrazioni completino le attività necessarie affinché le risorse possano davvero arrivare a chi ne ha diritto – dichiarano i presidenti delle quattro associazioni -. Siamo fiduciosi nel confronto con Regioni e Ministero, ma occorre garantire regole chiare e tempistiche certe, per tutelare chi ha scelto di investire in fiducia, innovazione e sostenibilità”.

