1 Settembre 2025

Francia: 26enne barese trovato morto in una spiaggia di Cannes

Dante Sebastio 1 Settembre 2025
Francesco Silecchia, 26enne originario di Bari, è stato trovato morto su una spiaggia di Cannes nella notte tra il 28 e il 29 agosto.

Operaio, padre di una bambina di 4 anni, era arrivato in Francia il 28 agosto insieme ad alcuni colleghi per motivi di lavoro. Dopo aver effettuato il check-in in albergo, era uscito dalla stanza senza fare ritorno. Ore più tardi, un passante ha rinvenuto il corpo senza vita sulla battigia.

Secondo le prime ipotesi, il decesso sarebbe riconducibile a un infarto, ma sarà l’autopsia, insieme agli esami istologici e tossicologici, a chiarire le cause della morte.

Nelle scorse ore i familiari, assistiti dall’avvocato Felice Falagario, hanno completato le procedure di riconoscimento in Francia. Solo dopo gli accertamenti sarà autorizzato il rientro della salma in Italia.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nizza e affidate alla gendarmerie locale. Intanto a San Paolo, quartiere di Bari dove Silecchia risiedeva, la notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato dolore e sgomento.

