Francesco Totti torna in campo: il 6 giugno sarà allo Zaccheria di Foggia

Un nuovo appuntamento solidale vedrà protagonista Francesco Totti, che il prossimo 6 giugno scenderà in campo allo Zaccheria di Foggia per partecipare all’evento benefico “CUR in Campo”.

L’annuncio è arrivato tramite social direttamente dell’ex numero 10 della Roma, che ha confermato la sua presenza attraverso un post su Instagram, dando appuntamento ai tifosi e agli appassionati per una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà.

“Ci vediamo il 6 giugno a Foggia per un evento speciale”, ha detto Totti dimostrando ancora una volta il suo costante impegno nel sostenere cause benefiche anche dopo la fine della sua carriera calcistica.

Il “CUR in Campo” si propone come momento di festa, ma soprattutto come opportunità concreta per dare un contributo tangibile a realtà che operano quotidianamente nel settore della solidarietà.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author