Francesco Russo nuovo segretario regionale UGL Telecomunicazioni Puglia

Francesco Russo è stato nominato nuovo segretario regionale UGL Telecomunicazioni Puglia, subentrando al compianto Franco Locorotondo. Già segretario territoriale di Taranto, Russo assume l’incarico con l’obiettivo di tutelare i diritti dei lavoratori in un settore in difficoltà.

“Dobbiamo garantire il perimetro occupazionale di un settore in evidente crisi”, afferma il neo-segretario, sottolineando l’importanza di far rispettare le clausole sociali e i contratti collettivi di riferimento. Russo evidenzia come UGL Telecomunicazioni sia sempre stata un passo avanti nell’analisi delle dinamiche del comparto, lanciando sfide cruciali come la lotta alla delocalizzazione.

Il nuovo segretario prende le distanze dalle logiche politiche: “Siamo uomini liberi e i nostri azionisti sono i lavoratori”, attacca Russo, criticando chi interviene solo in momenti opportunistici.

La sua priorità sarà contrastare le recenti azioni di Assocontact e Cisal Terziario, colpevoli, secondo Russo, di aver creato un contratto collettivo dannoso per i lavoratori. “Ci opporremo con forza a questa visione scellerata che mina le certezze già acquisite. Saremo un blocco granitico a difesa dei diritti dei lavoratori”, conclude il segretario.

