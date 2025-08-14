Francesco Minerva nuovo rinforzo a centrocampo per il Nardò

L’AC Nardò ha annunciato l’ingaggio di Francesco Minerva, mezzala classe 2005 nata a Lecce, proveniente dal settore giovanile dell’US Lecce. Destro naturale, il giovane centrocampista ha trascorso cinque stagioni in giallorosso, collezionando 122 presenze dalle categorie Under 16 fino alla Primavera 1.
Tra i suoi traguardi più prestigiosi figura la vittoria dello Scudetto Primavera 1 nella stagione 2022/23, cui ha contribuito con 11 presenze. Calciatore dinamico, tecnico e duttile, Minerva si distingue per spirito di sacrificio e intelligenza tattica nell’interpretare il ruolo di mezzala.
“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in una piazza calorosa come Nardò. Voglio fare un campionato importante e insieme alla squadra daremo il massimo per raggiungere i nostri obiettivi”, ha dichiarato nelle sue prime parole da granata.
