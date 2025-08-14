14 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Francesco Minerva (A.C. Nardò)

Francesco Minerva nuovo rinforzo a centrocampo per il Nardò

Massimo Todaro 14 Agosto 2025
centered image

Il Nardò ingaggia Francesco Minerva, mezzala classe 2005 ex Lecce e campione Primavera 1.

L’AC Nardò ha annunciato l’ingaggio di Francesco Minerva, mezzala classe 2005 nata a Lecce, proveniente dal settore giovanile dell’US Lecce. Destro naturale, il giovane centrocampista ha trascorso cinque stagioni in giallorosso, collezionando 122 presenze dalle categorie Under 16 fino alla Primavera 1.

Tra i suoi traguardi più prestigiosi figura la vittoria dello Scudetto Primavera 1 nella stagione 2022/23, cui ha contribuito con 11 presenze. Calciatore dinamico, tecnico e duttile, Minerva si distingue per spirito di sacrificio e intelligenza tattica nell’interpretare il ruolo di mezzala.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura in una piazza calorosa come Nardò. Voglio fare un campionato importante e insieme alla squadra daremo il massimo per raggiungere i nostri obiettivi”, ha dichiarato nelle sue prime parole da granata.

About Author

Massimo Todaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Matera CdS, da Santoruvo al mercato: biancoazzurri super ambiziosi

14 Agosto 2025 Roberto Chito

Promozione, Invicta Matera: arriva De Canio con un nuovo ruolo

14 Agosto 2025 Roberto Chito

Casarano, Antinucci verso il prestito al Real Aversa

14 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Monopoli, in arrivo Oyewale dal Giugliano

14 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Bari, assegnati i numeri di maglia: Gytkjær prende la ‘9’

14 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

SS Taranto, la Juniores si raduna lunedì 18 agosto al “Vivere Solidale”

14 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Matera CdS, da Santoruvo al mercato: biancoazzurri super ambiziosi

14 Agosto 2025 Roberto Chito

Soccorso Alpino Basilicata: doppio intervento nel Parco del Pollino

14 Agosto 2025 Francesco Cutro

Francesco Minerva nuovo rinforzo a centrocampo per il Nardò

14 Agosto 2025 Massimo Todaro

Tony La Piccirella e la testimonianza degli aiuti a Gaza: “Noi ostacolati da Israele”

14 Agosto 2025 Domenico Brandonisio