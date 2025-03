Francesco Maldarizzi nuovo presidente UCISM e membro del consiglio FEAC

Francesco Maldarizzi, Cavaliere del Lavoro e imprenditore di lungo corso nel settore automotive, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente dell’UCISM – Unione Concessionari Italiani Mercedes-Benz. La nomina è arrivata nel corso dell’assemblea generale triennale per il rinnovo delle cariche sociali. Contestualmente, Maldarizzi entra a far parte anche del consiglio della FEAC (Fédération Européenne des Amicales de Concessionnaires Mercedes-Benz), rappresentando così l’Italia anche in ambito europeo.

Fondatore e guida della Maldarizzi Automotive S.p.A., attiva dal 1979, l’imprenditore pugliese ha costruito uno dei gruppi di riferimento nel settore della distribuzione automobilistica del Mezzogiorno, con una forte presenza in Puglia e Basilicata.

“È un onore per me assumere questo incarico che rappresenta una sfida importante e un’opportunità per rafforzare la collaborazione tra i Concessionari e il nostro prestigioso Marchio”, ha dichiarato il neopresidente. “Mi impegnerò con passione e dedizione, contando sulla collaborazione sinergica di tutti, per affrontare le sfide future e raggiungere obiettivi comuni”, ha aggiunto, ringraziando infine il presidente uscente Gian Leonardo Fea per il lavoro svolto.

