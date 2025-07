Francesco Larosa è il nuovo allenatore del Real Olimpia Terlizzi

L’A.S.D. Real Olimpia Terlizzi ha annunciato ufficialmente l’affidamento della panchina della prima squadra a Francesco Larosa, tecnico reduce da una brillante stagione all’Audace Barletta, culminata con la promozione dalla Seconda Categoria.

Classe 1982, Larosa inizia la sua carriera da calciatore tra le fila della Fidelis Andria, con cui disputa cinque campionati tra Serie C1 e C2, intervallati da un’esperienza al Foggia. Nel 2005 approda al Taranto, per poi vestire la maglia del Ravenna, protagonista in Serie B. A seguire, gioca anche con Martina, Cisco Roma, Brindisi, A.S. Andria Bat, Termoli e Sorrento, fino al ritiro nel 2018.

La sua carriera in panchina parte nei settori giovanili della Fidelis Andria e del Bisceglie. In seguito, è viceallenatore in prima squadra proprio a Bisceglie, prima di accettare la guida tecnica dell’Audace Barletta, dove ottiene risultati importanti.

Motivato e determinato, Larosa inaugura ora un nuovo percorso con la squadra di Terlizzi, pronto a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi stagionali. Il club ha colto l’occasione per ringraziare mister Deliso, protagonista della stagione precedente, conclusasi a un passo dalla promozione in Prima Categoria, per l’impegno e la dedizione dimostrati.

