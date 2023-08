Francesca Michielin annulla data Castellaneta per problemi di salute

“Ciao! Voglio ringraziarvi infinitamente per tutte le energie positive che mi avete mandato in questi giorni, l’intervento è riuscito e sono rientrata a casa per riposare e recuperare pian piano le energie necessarie per tornare a rockeggiare (e mille altre cose as always)”.

Lo ha scritto sui social Francesca Michielin, mandando anche un augurio ai follower: “Vi auguro di passare un agosto bellissimo. Di tanto in tanto ci sentiremo su questi schermi per condividere un po’ di meravigliosa noia (e qualche canzone di Taylor)”.

Nelle scorse settimane l’artista, in un post su Instagram, aveva rivelato di avere dei problemi di salute: “Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute, per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date. Non allarmatevi, per favore, e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova”, aveva scritto Michielin.

