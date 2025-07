Francavilla, stadio e palazzetto: ok a restyling con fondi dei Giochi

Nella mattinata di mercoledì 16 giugno, nella sede dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, si è tenuta una riunione operativa dedicata agli interventi infrastrutturali previsti a Francavilla Fontana in vista della manifestazione sportiva del 2026. Massimo Ferrarese, commissario dei Giochi, ha incontrato Antonello Denuzzo, sindaco della città degli Imperiali, e Annalisa Toma, assessore ai lavori pubblici del Comune di Francavilla Fontana.

Durante l’incontro è stato confermato il via libera al progetto complessivo di ristrutturazione dello stadio cittadino, che includerà la copertura di entrambe le curve e il restyling dell’area antistante, in particolare del piazzale tra lo stadio e la caserma della Guardia di Finanza. L’intervento, finanziato con risorse legate ai Giochi, punta a restituire alla città un impianto più moderno, funzionale e integrato nel tessuto urbano.

Parallelamente, è già operativo il cantiere per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Madonna delle Grazie, destinato a offrire centinaia di posti auto, a servizio dell’area sportiva.

Un’altra novità riguarda il Palazzetto dello Sport di via Piero Argentina, accanto al quale sarà costruita una tensostruttura di ultima generazione. Anche questa rimarrà in dotazione permanente alla città, rappresentando un ulteriore tassello per lo sviluppo dello sport locale, con funzioni educative, sociali e aggregative.

“Realizzeremo tutto questo con risorse economiche collegate ai Giochi – è stato evidenziato nel corso dell’incontro -, grazie a un lungo lavoro politico e amministrativo e all’impegno di molte figure, tra cui Massimo Ferrarese e l’Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana”.

Questi interventi rientrano in un più ampio disegno di riqualificazione urbanistica e confermano la volontà di lasciare alla comunità una legacy concreta, funzionale e duratura al termine dell’evento sportivo internazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author