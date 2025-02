Francavilla, Magrì sulla Virtus: “Gestione onerosa, ma progetto appetibile”

A Francavilla Fontana non si parla d’altro: a farla da padrona è l’incubo che il calcio in città possa sfumare dopo il disimpegno annunciato a sorpresa nei nostri studi dal presidente della Virtus Antonio Magrì. Ma da tifoso numero uno, oltreché cittadino, il primo a non volere un futuro nebuloso è lo stesso Magrì. Ha già annunciato un sostegno economico per il settore giovanile e soprattutto che da qui all’estate farà di tutto per individuare un successore serio, affidabile e che possa garantire continuità in termini di progettualità.

