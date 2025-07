Francavilla in Sinni, per la panchina sondati Danucci e Panarelli

Ranko Lazic al lavoro per cercare un nuovo allenatore per il suo Francavilla in Sinni. Il club lucano avrebbe sondato due tecnici su tutti: Ciro Danucci e Luigi Panarelli. Il primo, ex Nardò, Fasano e Brindisi, è fermo dopo la breve esperienza in forza alla Fidelis Andria della passata stagione. Il secondo, nel corso dell’ultimo campionato, ha guidato il Manfredonia per un mese e l’Igea Virtus da fine dicembre in poi.

