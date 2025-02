Francavilla in Sinni, ipotesi Ranko Lazic per la panchina

C’è confusione tra le fila del Francavilla in Sinni. Il club lucano, neopromosso dopo aver vinto lo scorso campionato di Eccellenza in Basilicata, sta ora lottando per conquistare la salvezza nel girone H di Serie D. Il campionato dei sinnici si è dimostrato fino ad ora altalenante: dai tutto sommato discreti risultati raccolti ad ottobre, dopo un avvio con il freno a mano tirato, all’unico punticino raccolto in nove giornate, prima trovare due vittorie ed un pareggio tra fine dicembre ed inizio gennaio, anche grazie ad un intervento sul mercato. L’anno nuovo non è però proseguito come ci si aspettava. Dopo il pareggio di Francavilla Fontana sono infatti arrivati due ko interni, con Nocerina e Nardò, intervallati dal pareggio in trasferta contro l’Angri terzultimo e reduce, prima di quel 1-1, da ben nove sconfitte di fila. Uno stop che non ci voleva, perché ha regalato linfa e fiducia ad una diretta concorrente. Domenica scorsa con i granata ci si aspettava una reazione, che però non si è vista.

La situazione in zona playout non è delle migliori, ed il presidente Cupparo avrebbe deciso di sollevare dall’incarico di allenatore Angelo Nolè, ex attaccante e storica bandiera dei sinnici. Al suo posto sembrava fosse in procinto di arrivare Antonio Foglia Manzillo, con il quale l’accordo è ben presto saltato. Il tecnico campano comunque allenerà nel girone H di Serie D a partire dal prossimo turno, ad Ischia. E la panchina del Francavilla? Il casting prosegue e tra le ipotesi spicca anche quella che rivedrebbe alla guida dei lucani Ranko Lazic, una vera e propria istituzione in rossoblù ormai da vent’anni, che potrebbe lasciare il ruolo di direttore tecnico per tornare a guidare in prima persona il suo Francavilla in Sinni, domenica ospite dell’Ugento per un altro scontro diretto in chiave salvezza.

