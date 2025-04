Francavilla in Sinni-Fasano 2-0: i biancazzurri scivolano al sesto posto

L’ultima trasferta della regular season costa cara al Fasano che perde 2-0 al “Nunzio Fittipaldi” di Francavilla in Sinni e scivola al sesto posto, a 90′ dal termine del campionato. Secondo ko consecutivo per la formazione di Pistoia, condizionata anche dalle assenze. Il quinto posto, detenuto dal Matera, adesso dista un punto. Per i lucani la vittoria del pomeriggio vale la matematica salvezza, al primo anno in panchina di mister Nolè.

Pistoia deve rinunciare a Lombardo, Onraita, Penza e Corvino, out per squalifica. Sceglie il solito 3-4-3: c’è Clemente a centrocampo in coppia con Murgia, mentre sulle corsie maglia da titolare per Ballatore e Lupoli. In attacco Marsico prende il posto di Corvino, supportato da Losavio e Battista. Il Francavilla in Sinni risponde con un 3-5-1-1 in cui Gaye agisce alle spalle di Tedesco, unica punta.

All’ 8′ si fa vedere il Fasano: Battista premia l’inserimento di Losavio che sceglie la soluzione in diagonale, Iannaccone respinge. Pochi istanti più tardi Battista si mette in proprio, ma il suo mancino non impegna l’estremo difensore di casa. La risposta del Francavilla in Sinni è affidata al calcio di punizione di Gentile, Gattuso accompagna la traiettoria sopra la traversa. Biancazzurri in avanti al 22′: nel corso di un’azione insistita, Battista libera a rimorchio Murgia, il cui destro viene sporcato sul palo da Iannaccone. Brivido per i padroni di casa. Al primo vero tiro nello specchio, i lucani si portano in vantaggio: al 37′ lancio dalle retrovie di Musumeci che premia l’inserimento di Tedesco, colpo di testa che s’impenna e beffa Gattuso, non irresistibile nella circostanza. Si va a riposo con la formazione di Nolè in vantaggio di un gol.

Corre il 15′ della ripresa ed il Fasano flirta con il pareggio in due circostanze con Tangorre: prima il difensore dei biancazzurri da pochi passi deve arrendersi alla risposta di Iannaccone, poi di testa chiama il portiere di casa al super colpo di reni. Passano 13 giri di lancette ed al 28′ il Francavilla mette a segno il 2-0 con un’azione tutta di prima: Gentile trova Tedesco tra le linee, l’attaccante libera d’esterno per Esposito, freddo nell’infilare Gattuso con un diagonale mancino. Il Fasano accusa il colpo e non riesce a reagire, nel finale al 43′ Gattuso s’immola in uscita davanti al subentrato Barone, evitando di incassare il terzo gol di giornata. Finisce così, il Fasano domenica è atteso dall’impegno interno con il Nardò per provare a coltivare le ambizioni al quinto posto, seppur non siano nelle proprie mani. Il Francavilla in Sinni sarà di scena a Brindisi.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author