Francavilla, il difensore Gaye chiamato dalla propria Nazionale

Importante notizia per il difensore dei sinnici Omar Gaye che nelle ultime ore è stato convocato dalla Nazionale del Gambia, in vista delle qualificazioni ai prossimi mondiali del 2026, per i match che di disputeranno nella prossima settimana.

Gaye, chiamata dalla propria Nazionale

Gaye, dunque è stato convocato dal commissario tecnico Jonathan McKinstry per le sfide contro Kenya di giovedì e Costa d’Avorio di lunedì 24 marzo. Il Gambia, attualmente, si trova al penultimo posto del Girone F con appena tre punti conquistato, a meno sette dalla capolista Costa d’Avorio che affronterà nell’ultima sfida del raggruppamento.

Gaya, dal suo Francavilla alla selezione gambiana

Arrivato in riva al Sinni nella sessione invernale di mercato, Gaye con 12 presenze e una rete si è guadagnato la chiamata da parte della propria Nazionale. Segno che il lavoro fatto con il tecnico Nolè, ha dato i propri frutti.

