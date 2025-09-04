Francavilla Fontana,incidente tra auto e moto ad un incrocio pericoloso

Questa sera nel rione Peraro a Francavilla Fontana si è verificato un incidente tra un’auto ed una moto ad un incrocio quello di via Trento già interessato da altri sinistri. Ad avere la peggio il motociclista trasportato al Camberlingo. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Giovanni Cannalire See author's posts Continue Reading Previous Francavilla Fontana – Prima serata della kermesse ‘Francavilla è Jazz’ potrebbe interessarti anche Francavilla Fontana – Prima serata della kermesse ‘Francavilla è Jazz’ 4 Settembre 2025 Claudia Turba Concerto all’alba a Muro Tenente: un evento unico sul tratto UNESCO dell’antica Via Appia 4 Settembre 2025 Claudia Turba Francavilla F. – Pochi giorni all’inizio della grande Festa patronale, le anticipazioni 4 Settembre 2025 Claudia Turba Brindisi travolgente al Fanuzzi. Bitonto ko 4-0 4 Settembre 2025 Cristina Cavallo Tuturano, clan Buccarella: restano tutti dentro e l’inchiesta continua 4 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli Rissa in piazza Cairoli, controlli “senza sosta” nel centro di Brindisi 4 Settembre 2025 Michele Iurlaro
