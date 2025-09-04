4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Oplus_16908288

Francavilla Fontana,incidente tra auto e moto ad un incrocio pericoloso

Giovanni Cannalire 4 Settembre 2025
centered image

Questa sera nel rione Peraro a Francavilla Fontana si è verificato un incidente tra un’auto ed una moto ad un incrocio quello di via Trento già interessato da altri sinistri. Ad avere la peggio il motociclista trasportato al Camberlingo.

centered image

