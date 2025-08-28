Francavilla Fontana, violenza sessuale durante festa in campagna: la denuncia

FRANCAVILLA FONTANA – Ha denunciato di essere molestata da un uomo appena conosciuto nel corso di una festa in campagna. Racconto shock di una 22enne che, nelle scorse ore, dopo aver fatto ricorso alle cure dei medici del presidio di Grottaglie prima e del Santissima Annunziata poi, ha denunciato agli investigatori della Squadra mobile di Taranto di aver subito una violenza sessuale nel corso di un party in periferia, a Francavilla Fontana. Secondo la deposizione, la giovane donna, nel corso della festa, è stata avvicinata da uno sconosciuto che, dopo averla attirata in un casolare abbandonato, avrebbe cercato di costringerla ad un rapporto sessuale.
La ragazza è comunque riuscita a fuggire per poi, accompagnata da alcuni amici, raggiungere l’ospedale di Grottaglie prima del trasferimento al Santissima Annunziata. Il racconto della ragazza al personale medico ha fatto subito attivare il “Codice rosso” e, quindi, l’interessamento di procura di Taranto e questura.
Ora si indaga per identificare il misterioso uomo.
potrebbe interessarti anche
Truffe agli anziani, due colpi in un giorno ad Andria e San Ferdinando di Puglia
Paradosso STP: ‘Le telecamere ci sono ma non si possono utilizzare per la privacy’
Brindisi la Cittadella universitaria, è una corsa contro il tempo
Taranto, schianto nella notte: muore centauro 25enne, grave un altro ragazzo
Castellana Grotte: scontro frontale su via Selva, gravi i due conducenti
Orecchietta gate, Bari vecchia dopo sequestri: “L’America è finita”