L’acquazzone abbattutosi nel primo pomeriggio di martedì 30 maggio a Francavilla Fontana ha provocato diversi allagamenti, l’ennesimo su via Refice. Sono previsti dei lavori su questa strada grazie a un importante finanziamento. In via Di Vagno l’acqua si è velocemente alzata, ma il sistema di deflusso ha funzionato bene e si è rapidamente abbassata. Disagi anche all’incrocio di Borgo Croce. Qualche auto è rimasta in panne a causa dell’allagamento. In qualche punto è straripato nelle campagne tra Villa Castelli e Francavilla il Canale Reale.

Giovanni Cannalire Ha all’attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine “la Città”, “Francavilla Oggi”, “Il Brindisino”. Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre “Gianni” e non Giovanni See author's posts

