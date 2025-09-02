Francavilla Fontana, vandali in Parco Braida: il sindaco denuncia 

FRANCAVILLA FONTANA – Dopo gli episodi di vandalismo e malamovida, con schiamazzi e scorribande in auto tutta la notte, il sindaco Antonello Denuzzo ha “presentato una formale denuncia per alcuni fatti accaduti nei giorni scorsi nel parco intitolato a Francesca Forleo Braida e nelle sue vicinanze”.

Lo ha reso noto il primo cittadino sulla sua pagina Facebook.

“Alcune persone – scrive Denuzzo – hanno pensato di appropriarsi di questo spazio di città per organizzare una sorta di festeggiamento con l’utilizzo di fuochi pirotecnici. Prese dall’euforia hanno pure provato a sradicare gli attrezzi che abbiamo installato in quell’area verde per fare sport all’aperto. E mentre nel parco si fa baldoria, lungo le strade scorrazzano a una velocità folle le auto di quelli che hanno scambiato via Donato Mangia e dintorni per un circuito. Tutto questo si è verificato in più di un’occasione e fino a notte fonda, come testimoniano i filmati diffusi sui social e ripresi dai mezzi di informazione. A me non interessa nulla di che cosa abbiano da festeggiare. Io sto dalla parte dei cittadini perbene di Francavilla Fontana che – avvisa il sindaco – non possono tollerare questi comportamenti e hanno diritto alla quiete e di sentirsi al sicuro”.

Nelle scorse settimane, Antenna Sud aveva raccontato il disagio vissuto dai residenti della zona.

“Come si può vivere così?”

