Francavilla Fontana, un’alba di controlli e perquisizioni

Controlli e perquisizioni all’alba da parte di Arma di carabinieri e poliziotti a Francavilla Fontana. Dopo i sanguinosi fatti delle ultime settimane, si vedono i primi effetti del Comitato per l’ordine e la sicurezza di lunedì.

FRANCAVILLA FONTANA – C’era un elicottero della Polizia di Stato, decollato nella notte da Bari, a coadiuvare dall’alto i controlli a tappeto di Questura e Arma dei Carabinieri che, a suon di perquisizioni, hanno caratterizzato le prime ore della giornata. Ovvero, quando le rassicurazioni fornite dal prefetto di Brindisi Luigi Carnevale alle istituzioni cittadine nel corso del Comitato di lunedì mattina si sono tramutate in fatti. I primi, assicurano i ben informati, di una lunga serie.

Agenti e militari, coordinati dal questore Aurelio Montaruli per una iniziativa condivisa con il comandante provinciale dei carabinieri Leonardo Acquaro, hanno rastrellato alcune zone sensibili della città. Le verifiche si sono concentrate in particolar modo nei quartieri San Lorenzo e Peraro.

Weekend che, per altro, sarà caratterizzato da due momenti dedicati a Carlo Legrottaglie, il brigadiere capo del Norm ucciso in un conflitto a fuoco con due banditi. Sabato pomeriggio, ad un mese esatto dal brutale omicidio, una messa in basilica ricorderà il carabiniere eroe. Poi, un corteo si muoverà, in fiaccolata, verso la caserma che ospita la compagnia. Dove il ricordo di Zio Carlo non è neppure stato scalfito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author