Francavilla Fontana, una docente scrive a Trump: “Non spezzare i sogni di chi produce creatività intellettuale”

Il futuro di alcuni “brillanti” studenti italiani frequentanti “Harvard”, una delle Università più prestigiose al mondo, nell’area metropolitana di Boston, potrebbe essere a rischio considerati alcuni preannunciati tagli. Nel tempio americano di questa prestigiosa Università si trova, tra gli altri, Francesco Plastina, ex studente modello del Liceo Scientifico di Francavilla Fontana, vincitore per 2 anni consecutivi al concorso nazionale di Astronomia, Premio “Schiapparelli” e, per due anni di seguito, 2022-2023, campione regionale della Puglia alle Olimpiadi di Neuroscienze e secondo in Italia nel 2023.

La professoressa Matilde Sardiello, che ha seguito questo giovane ed altri promettenti studenti, ha preso carta e penna per chiedere a Donald Trump di non interrompere i sogni di tanti giovani di Harvad. Questo il testo della lettera, tradotta per Antenna Sud, inoltrata alla Casa Bianca.

“I giovani di Harvard producono creatività intellettuale, innovazione, cambiamento che migliora la qualità della nostra vita. L’Università di Harvard ha visto i suoi finanziamenti tagliati di oltre 2 miliardi. Un altro rischio concreto è l’aumento della tassa patrimoniale: oggi è dell’1.4%, ma potrebbe salire al 10%, colpendo duramente le università più ricche.

Anche le università con grandi complessi medici, come Harvard, rischiano di perdere importanti finanziamenti da agenzie come NIH, NSF, il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento dell’Energia. Infine, le aree di ricerca in rapido sviluppo, come l’intelligenza artificiale, potrebbero soffrire maggiormente, a scapito della competitività americana nel mondo. Lei, signor Presidente, ha frequentato la Wharton School of Finance and Commerce dell’Università della Pennsylvania, una delle migliori business school degli Stati Uniti, e conosce l’importanza inalienabile del sostegno finanziario.

Come professore, ho a cuore un gruppo di studenti che frequentano Harvard a Boston. Signor Presidente, a nome di tanti genitori che stanno soffrendo, la prego di continuare a finanziare Harvard. Sono certo che mi ascolterà. Grazie, Presidente TRUMP”.

