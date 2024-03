Francavilla Fontana, un infermiere in prima linea durante il Coronavirus perde la vita in uno schianto

Grande commozione a Francavilla Fontana per la tragica scomparsa di Pietro Caniglia, 59 anni, detto Mimmo”, vittima di un incidente stradale verificatosi lungo la provinciale Ostuni – Francavilla. Lavorava nel reparto di Anestesia dell’ospedale “Camberlingo” ed è stato in prima linea durante il difficile periodo della Coronavirus. Ieri pomeriggio aveva accompagnato il figlio universitario alla stazione di Ostuni. Poi, sulla via del ritorno lo schianto a bordo della sua Toyota Corolla contro un bus della Stp. Lascia nel dolore la moglie, dirigente della sede Inps di Francavilla e tre figli.





