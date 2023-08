FRANCAVILLA FONTANA – I Tiromancino attesi questa sera, in concerto gratuito, a Francavilla Fontana. Abbiamo seguito le operazioni di montaggio del palco in piazza Giovanni XXIII e chiacchierato con il sindaco Antonello Denuzzo che invita tutti nella Città degli Imperiali per la notte di Ferragosto

Tiromancino in concerto, le info utili

La descrizione di un attimo, due destini, amore impossibile, per me è importante. Piazza Giovanni XXIII è pronta ad accogliere le parole e la musica dei Tiromancino che si esibiranno questa sera in un concerto con ingresso gratuito a cura dell’Amministrazione Comunale.

“Dopo la poesia di Vecchioni – commenta l’Assessora allo Spettacolo Numa Ammaturo – sotto la Cupola più alta del Salento arriva un gruppo che ha segnato profondamente la scena musicale italiana degli ultimi 30 anni. Vi aspettiamo a Francavilla Fontana per vivere una vigilia di Ferragosto all’insegna delle grandi emozioni.”

Tiromancino in concerto: ci sarà anche Enula

La band che accompagnerà sul palco Federico Zampaglione è formata da Antonio Marcucci alla chitarra, Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria e Fabio Verdini al piano e tastiere.

Nello spettacolo live le canzoni più recenti si alterneranno agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai trentennale carriera della band romana. Ospite della serata sarà Enula, voce emergente del panorama italiano, che aprirà il concerto e affiancherà i Tiromancino in diversi brani, tra cui il nuovo intenso singolo Due Rose.

I Tiromancino dopo dodici album in studio, quattro film di Federico Zampaglione (più uno in lavorazione) continuano ad essere protagonisti assoluti della scena musicale nazionale e a regalare brani capaci di emozionare il pubblico di tutte le età. Lo spettacolo rientra nel programma di eventi estivi dell’Amministrazione Comunale. Ingresso gratuito.

