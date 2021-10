Vicino agli uffici e alle scuola a pochi metri dalla caserma dei vigili del fuoco di Francavilla Fontana. Un incrocio da sempre ritenuto pericoloso e nuovamente teatro, nella tarda mattinata di venerdì, di un violentissimo scontro tra due auto: il bilancio parla di due feriti, un uomo e una donna, poi trasportata in ospedale al Perrino di Brindisi. Le loro condizioni, ad ogni modo, non destano particolari preoccupazioni.

I fatti intorno alle 13 in via Cotogno, quando, per cause ancora in corso di accertamento, la Ford di colore nero e la piccola Yaris bianca sono entrate in collisione. La Focus si è ribaltata su un lato, finendo la sua corsa a pochi metri dal muro di un edificio.

Sul posto, 118 e polizia locale: agli agenti di polizia il compito di comprendere la dinamica e eventuali responsabilità. Per fortuna, è andata bene: sia ai conducenti delle vetture, che ai passanti, in primis mamme, papà e bambini che, a quell’ora, affollano la strada.