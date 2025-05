Francavilla Fontana, terminati i lavori alla “San Francesco” con tante novità

Una palestra riqualificata, un edificio ristrutturato alla normativa antisismica, un’area sportiva esterna attrezzata per calcetto, basket e volley, un impianto un impianto fotovoltaico per la produzione di acqua calda e di energia elettrica pulita ed altri interventi. E’ questo “in pillole” il risultato dei lavori terminati nel plesso “San Francesco” del Terzo Istituto Comprensivo di Francavilla Fontana. Gli interventi, avviati nel 2022, sono stati realizzati grazie ad un finanziamento di 3,2 milioni di euro ottenuto nel 2019 dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2018/20 e cofinanziato con 284 mila euro di risorse comunali. L’area di cantiere sarà riconsegnata al Comune nelle prossime settimane.

“Le opere progettate per questa scuola – commenta il sindaco Antonello Denuzzo – sono finalmente giunte al termine e nelle prossime settimane l’edificio e l’area esterna saranno riconsegnate al Comune. Abbiamo voluto realizzare una struttura più moderna, efficiente dal punto di vista energetico e con strutture per la pratica sportiva all’aperto. Un lavoro complesso che ha richiesto più tempo del previsto, ma che avrà delle ricadute positive sulla qualità della permanenza a scuola di studenti e personale”.

L’assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma rassicura che “proseguirà il lavoro per il miglioramento delle scuole cittadine per garantire ai giovani concittadini ambienti moderni ed adeguati alle loro esigenze”. La buona notizia riguarda anche le società sportive che presto potranno tornare ad utilizzare la palestra scolastica che per le sue dimensioni rappresenta un’ottima alternativa al Palazzetto.

