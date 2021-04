Francavilla Fontana | Tentato omicidio: condannato a 10 anni Carmelo Calò protagonista di una brutale aggressione

Condannato in rito abbreviato il giovane che massacró con il bastone il ragazzo di Francavilla lo scorso anno. Esclusa la premeditazione, confermato, invece, il tentato omicidio di Davide Andriulo, il 26enne di Francavilla Fontana che, dopo quasi un anno da quella brutale aggressione. Con rito abbreviato, il Gup del Tribunale di Brindisi Vilma Gilli ha condannato il 24enne Carmelo Calò a 10 anni di reclusione. Accolte solo in parte, quindi, le richieste della pubblica accusa: il pm Raffaele Casto aveva infatti chiesto per l’imputato una pena di 10 anni e 10 mesi, puntando sulla premeditazione del gesto esclusa, invece, in sede di giudizio.