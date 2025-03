Francavilla Fontana, caso guardie ambientali: Azione invoca massima chiarezza

Scoppia a Francavilla Fontana il caso dell’Associazione di ispettori e operatori ambientali “Wardapark” di Locorotondo che hanno voluto interrompere il proprio incarico di monitoraggio ambientale nelle campagne francavillesi, denunciando situazioni di incompatibilità gestionale. Azione è intervenuta sulla vicenda sollevando alcuni interrogativi legati “a scarsa trasparenza e difficoltà gestionali” con al centro l’amministrazione comunale.

Dichiara Raffaele Pappadà, ex consigliere comunale ed attualmente segretario provinciale di Azione: “Dalle dichiarazioni di Wardapark emergono alcuni aspetti che sollevano interrogativi sulla gestione del progetto. L’associazione ha riferito di aver fornito a proprie spese un’automobile attrezzata per il monitoraggio ambientale, affidandola a un soggetto locale che sembrava seriamente interessato alla tutela del territorio. Tuttavia, Wardapark afferma di non avere più notizie di tale veicolo, una circostanza che merita chiarimenti”.

Per Azione c’è un altro aspetto rilevante che riguarda l’acquisto delle divise per i volontari selezionati per il monitoraggio ambientale. “Secondo Wardapark, le uniformi sono state acquistate direttamente dall’associazione presso un fornitore locale, ma non è chiaro se questa spesa rientrasse nei fondi previsti dalla convenzione”, scrive in una nota Pappadà.

Infine, resta da chiarire il processo di selezione dei volontari. “Wardapark – fa sapere sempre Pappadà – ha dichiarato di non essere stata coinvolta nella scelta e di non conoscere i criteri adottati. Questo solleva dubbi sulla trasparenza del reclutamento e sull’effettiva preparazione dei volontari incaricati del monitoraggio ambientale”.

Di fronte a queste incongruenze, una domanda per Azione sorge spontanea: “perché Wardapark non ha ritenuto opportuno rendicontare alcune delle spese sostenute? Quali sono state le difficoltà che hanno impedito di documentare in modo chiaro l’utilizzo delle risorse? L’emergenza ambientale di Francavilla Fontana merita risposte concrete e trasparenza assoluta. Chiediamo all’Amministrazione comunale e a Wardapark di chiarire questi punti e di fornire alla cittadinanza le informazioni necessarie per comprendere cosa sia realmente accaduto”.

