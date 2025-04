Francavilla Fontana, stop alle variazioni di bilancio. Il PD si astiene in consiglio

Ancora nuvole minacciose aleggiano sull’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonello Denuzzo. Non c’è più feeling tra la giunta e la maggioranza, o meglio il Partito Democratico che, ieri sera, in consiglio comunale si è astenuto sulle variazioni di bilancio che sottraevano fondi ai progetti per l’infanzia e disagio sociale a favore di una rassegna d’arte. Al momento della votazione a favore si sono espressi 5 consiglieri della maggioranza più il sindaco, contrari 4 consiglieri dell’opposizione. Astenuti gli 8 esponenti del PD che, in pratica, hanno bocciato l’operato dell’esecutivo per questa “variazione” di bilancio non concordata preventivamente.

“La maggioranza è andata sotto alle variazioni di bilancio di previsione. Giunta e Consiglio sono due rette parallele. La maggioranza Denuzzo non c’è più”, ha dichiarato Alessio Curto di Forza Italia.

Duro anche il commento di Maria Passaro, consigliera comunale de “La città di tutti”. “Non passa la variazione di bilancio in consiglio comunale proposta dall’Amministrazione Denuzzo, che sottraeva risorse al sociale, alle fasce deboli. Non passa perché il PD si astiene senza comprendere e conoscere le più elementari regole del consiglio comunale. Si astiene convito che con quel voto neutrale il provvedimento sarebbe passato comunque. Si astiene nell’ignoranza delle regole senza sapere che è necessaria la maggioranza dei presenti alla votazione, si astiene per dare a questo punto solo un parvenza di difesa del sociale. Siamo stanchi di queste sceneggiate napoletane che recano solo danni alla comunità francavillese”.

