Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

FRANCAVILLA FONTANA – Spari in via Occhibianchi, traversa di via di Vagno, a Francavilla Fontana: il corpo di un 19enne senza vita riverso in strada. Sul posto, 118 e carabinieri. Al vaglio diverse ipotesi, ma secondo fonti investigative si tratterebbe di omicidio. L’arma non è stata ritrovata.