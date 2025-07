Francavilla Fontana, si spara in via Savoia: ferito 50enne

FRANCAVILLA FONTANA – Colpito alla spalla da un colpo di pistola, presumibilmente a tamburo, mentre si trovava in strada, nei pressi di un bar in via Savoia, quartiere Peraro di Francavilla Fontana. È accaduto dopo le 22, in periferia, davanti a residenti e passanti.

È ricoverato in ospedale al Perrino di Brindisi, non in pericolo di vita, un 50enne della città degli Imperiali, attinto da un singolo colpo esploso da un uomo a bordo di una Lancia Y guidata da un complice.

Il mezzo, probabilmente rubato, è stato ritrovato in fiamme, sulla strada provinciale di Ceglie Messapica. Sul posto, i carabinieri della compagnia guidata dal capitano Alessandro Genovese.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author