Francavilla Fontana- È successo pochi minuti fa e purtroppo per un’anziana di Ceglie Messapica non c’è stato nulla da fare. Sulla strada provinciale Francavilla Ceglie due auto, per motivi ancora da approfondire, sono state protagoniste di un violento scontro durante il quale un’ anziana passeggera ha perso la vita. La Notizia è in corso di aggiornamento