Francavilla Fontana, i vincitori dell’avviso di mobilità per tre agenti polizia locale

Con Determinazione Dirigenziale del 27 febbraio ‘25 è stata resa nota la graduatoria finale riguardo l’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per tre agenti di polizia locale. Sono stati ufficializzati i nomi dei tre vincitori. Si tratta di Chiara Ammaturo, Maria Pacifico e Giuseppe Serio, chiamati ora a rafforzare il Comando di Polizia locale di Francavilla Fontana. Il dirigente Francesco Taurisano ha reso noto nella stesso atto “di demandare ad un successivo provvedimento l’assunzione dei candidati risultati vincitori, previa intesa in ordine alla decorrenza del trasferimento con l’Ente di provenienza dei medesimi, così come previsto dall’art 4 dell’avviso”.

