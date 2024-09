Francavilla Fontana, rapina armata nel market: caccia ai banditi

FRANCAVILLA FONTANA – Armati di mitraglietta, hanno portato via i soldi contenuti in almeno due casse. È caccia ai due rapinatori in azione poco fa presso il market Ciao Family di via San Vito, a Francavilla Fontana. I banditi sono fuggiti via a bordo di un’auto, probabilmente guidata da un complice. Sul posto, i carabinieri della locale compagnia.

*** NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

