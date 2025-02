Francavilla Fontana, quel campetto abbandonato nel quartiere San Lorenzo

FRANCAVILLA FONTANA – Un campetto finanziato con soldi pubblici, eppure abbandonato da anni: quale futuro per la struttura del quartiere San Lorenzo di Francavilla Fontana?

Campetto e skate park, pubblicati gli avvisi

L’idea del comodato d’uso riguarda sia il campetto da calcio che lo skate park. Con una nota, da Castello Imperiali spiegano che “l’Amministrazione Comunale ha dato il via libera alla pubblicazione di due avvisi pubblici per la concessione in comodato d’uso gratuito, rispettivamente, del campetto polivalente di via Carlo Alberto Dalla Chiesa e dell’immobile di piazza Caliandro.

“Con questi due bandi – commenta il sindaco Antonello Denuzzo – mettiamo a disposizione di associazioni ed enti del terzo settore due beni del patrimonio pubblico terminati e funzionali per attività sportive o sociali. Siamo fiduciosi che le due strutture, per il cui recupero sono stati spesi fondi derivanti da finanziamenti regionali, presto potranno entrare in funzione animando la vita del quartiere San Lorenzo.”

La prima struttura, il campetto ad uso polivalente, è rinata grazie ad un finanziamento regionale da 100 mila euro e si presenta oggi con un’area da gioco su cui è possibile praticare calcetto, tennis, pallamano e con annesso un blocco spogliatoi. Il bando per la concessione di questa struttura sportiva è rivolto a enti, società ed associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed iscritte al registro CONI. Il termine ultimo per l’invio delle domande è il 7 marzo 2025.

Skate park, un’altra storia triste

L’altro immobile, presente in piazza Caliandro, è stato recuperato grazie alla Rigenerazione Urbana 3.0 del quartiere San Lorenzo che ha consentito il ripristino e la rifunzionalizzazione della struttura che negli anni è stata oggetto di ripetute azioni vandaliche. In questo caso il bando si rivolge a enti o associazioni per lo svolgimento di attività istituzionali, di promozione sociale o pubblico interesse. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato per il 6 marzo 2025.

“La valorizzazione del patrimonio pubblico – conclude l’assessora al ramo Eleonora Marinelli – non passa solo dalla capitalizzazione dei beni dati in concessione, ma dalla possibilità che diamo a questi ultimi di vivere e svolgere attività di pubblica utilità, dalla promozione sociale all’inclusione attraverso lo sport. Questi due avvisi pubblici vanno esattamente nella direzione di investire sul capitale umano rappresentato dal mondo dell’associazionismo e del volontariato.”

I due bandi e i relativi allegati sono consultabili sul sito internet istituzionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author