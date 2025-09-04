Francavilla Fontana – Prima serata della kermesse ‘Francavilla è Jazz’

Una piazza Giovanni XXIII gremita ha accolto la prima serata della kermesse ‘Francavilla è Jazz’, giunta alla sua dodicesima edizione. 5 concerti e 5 post serate musicali, tutti ad ingresso libero e gratuito, con grandi nomi della scena jazz nazionale e internazionale, tra tradizione e contaminazioni contemporanee.
