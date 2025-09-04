4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Francavilla Fontana – Prima serata della kermesse ‘Francavilla è Jazz’

Claudia Turba 4 Settembre 2025
centered image

Una piazza Giovanni XXIII gremita ha accolto la prima serata della kermesse ‘Francavilla è Jazz’, giunta alla sua dodicesima edizione. 5 concerti e 5 post serate musicali, tutti ad ingresso libero e gratuito, con grandi nomi della scena jazz nazionale e internazionale, tra tradizione e contaminazioni contemporanee.

 

About Author

Claudia Turba

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Concerto all’alba a Muro Tenente: un evento unico sul tratto UNESCO dell’antica Via Appia

4 Settembre 2025 Claudia Turba

Francavilla F. – Pochi giorni all’inizio della grande Festa patronale, le anticipazioni

4 Settembre 2025 Claudia Turba

Brindisi travolgente al Fanuzzi. Bitonto ko 4-0

4 Settembre 2025 Cristina Cavallo

Tuturano, clan Buccarella: restano tutti dentro e l’inchiesta continua

4 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli

Rissa in piazza Cairoli, controlli “senza sosta” nel centro di Brindisi

4 Settembre 2025 Michele Iurlaro

S.Giorgio J.co, anfiteatro gremito per Sigfrido Ranucci

4 Settembre 2025 Laura Milano

potrebbe interessarti anche

Sequestrati 1500 quintali di falso vino Primitivo Igp

4 Settembre 2025 Marzia Baldari

Marti (Lega): “La riforma della maturità guarda al merito e alla sicurezza. Orgoglio per la Scuola europea di Brindisi”

4 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Potenza, il 9 settembre i Premi USSI Basilicata 2025

4 Settembre 2025 Francesco Cutro

Lecce, nessun taglio idrico: Aqp respinge le accuse e condanna le offese

4 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo