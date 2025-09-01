1 Settembre 2025

Francavilla Fontana, presentato il programma della festa patronale

Giovanni Cannalire 1 Settembre 2025
Al castello Imperiali illustrato il ricco programma civile e religioso in onore della Madonna della Fontana

 

