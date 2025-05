Francavilla Fontana, PM10 nell’aria: record di sforamenti in Puglia

FRANCAVILLA FONTANA – A finire sulle prime pagine dei giornali è lei: la centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria made in Arpa installata nel piazzale della scuola elementare del quartiere Peraro. È stato questo apparecchio, da gennaio ad oggi, a rilevare ben 15 sforamenti e quindi picchi di PM10 nell’aria. In tutta la Puglia, un piccolo e poco lusinghiero record. Il dato di Francavilla Fontana, nel brindisino, è riportato nel report di Arpa Puglia. Gli sforamenti del finissimo killer in polvere e liquido sono, nella Città degli Imperiali, superiori a quelli registrati a Torchiarolo, “solo” 13, e addirittura a quelli rilevati nel quartiere Tamburi di Taranto.

Dati, c’è da dire, ancora tutti da confermare ma che, in linea di massima, confermano il trend consolidatosi nel corso degli anni e che ha costretto l’amministrazione comunale, negli ultimi inverni, a imporre lo stop a caminetti e stufe a legno come chiesto sempre da Arpa alla luce dei numeri da alert.

Uno su tutti: lo scorso 19 gennaio, il picco di PM10 ha raggiunto addirittura i 117 μg/m3 a fronte del limite di 50 μg/m3 giornalieri. Sulle ragioni di tale dato, attendiamo risposte da parte degli esperti.

