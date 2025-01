Francavilla Fontana , pista ciclabile: “Manca il collaudo, ma misure ok”

FRANCAVILLA FONTANA – Dopo il servizio di Antenna Sud sulla pista ciclabile di viale Madonna delle Grazie, registriamo i chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale. Il percorso, non ancora collaudato, sarà chiuso al pubblico in attesa della fine dei lavori. Non si sa quando. Nel frattempo, meglio non utilizzarla.

