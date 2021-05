Francavilla Fontana | Perde controllo della moto e investe un pedone

Perde il controllo della scooter e travolge un passante che camminava sul marciapiede. È accaduto ieri sera a Francavilla Fontana, tra piazza Umberto I e via Regina Elena , intorno alle 21.40.Feriti sia il giovane centauro che l’anziano, un 68enne del posto. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118. Sul posto, anche due pattuglie dei carabinieri. All’arrivo dei militari, lo scooter era però scomparso. Accertamenti in corso per determinare la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità.