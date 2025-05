Francavilla Fontana, PD: “Denuzzo rimane il nostro sindaco”. Pace fatta?

Crisi politica risolta a Francavilla Fontana? In attesa di un chiarimento tutto interno alla maggioranza il Partito Democratico manda un messaggio agli alleati. “Restiamo convinti dell’assoluta bontà di iniziative come la mostra sul Barocco, ma riteniamo che le risorse necessarie non debbano essere ricercate in capitoli di bilancio che riguardano il sociale, specialmente in un momento di estrema sofferenza per molti cittadini come quello che stiamo attraversando. Noi siamo questi, questi sono i nostri principi e lo ribadiamo con forza ed orgoglio anche ad alcuni nostri alleati”.

C’è di più. La segreteria cittadina, a scanso di equivoci, puntualizza: “Ci teniamo a ribadire l’assoluta fiducia negli assessori del Partito Democratico Annalisa Toma e Carmine Sportillo e del sindaco Antonello Denuzzo, che continuiamo a riconoscere come “nostro” sindaco. Noi, come sempre, continueremo a lavorare per il bene della città senza che questo voglia dire sacrificare i principi nei quali ci riconosciamo da sempre e per i quali rappresentiamo il Partito democratico, con la sua storia, il suo radicamento ed i suoi valori irrinunciabili”.

Il Pd chiarisce l’astensione sulla variazione di bilancio ed invita l’esecutivo ad un maggiore dialogo: “La scelta dei consiglieri comunali del PD di astenersi dal voto sulla variazione di bilancio è stata l’esito di un dibattito interno dal quale è emerso un giudizio di irricevibilità rispetto ad un provvedimento che sapeva molto di ragioneria e poco di politica, di programmazione e di attenzione alle fasce sociali più fragili. E non è la prima volta che nel corso di questa legislatura ci si trovi di fronte a forzature e scarso dialogo tra l’organo esecutivo ed il Consiglio comunale”.

