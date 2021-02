Francavilla Fontana I “Patick Zaki cittadino onorario”

Presto, anche Francavilla Fontana, come altre città in Italia, conferirà la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, il giovane ricercatore dell’università di Bologna detenuto in Egitto. Lo rende noto, via Facebook, il sindaco Antonello Denuzzo.

“Se anche a Francavilla Fontana pensiamo che i social network abbiano reso concreta la nostra libertà di espressione e che la vivacità del dibattito su queste piattaforme sia un segno di buona salute delle società occidentali, allora non possiamo accettare l’idea che qualcuno sia prigioniero di coscienza.

Pertanto conferiremo la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studioso egiziano dell’Università di Bologna detenuto al Cairo per le sue opinioni, che si trova ancora in una condizione di carcerazione preventiva nonostante sia trascorso un anno esatto dal suo arresto.

Nei giorni scorsi ho ritenuto doveroso formalizzare l’adesione per conto del nostro Comune alla campagna promossa da Conversazioni sul Futuro, ‘Poster for tomorrow’ e Amnesty e confido che nella prossima seduta il Consiglio comunale – competente a conferire la cittadinanza – adotti all’unanimità questo atto simbolico – ma significativo -, come è accaduto nelle altre Città italiane che hanno provveduto in tal senso, a partire dalla stessa Bologna.

Perché quella per il rispetto dei diritti umani è una battaglia che non ha colore politico.

D’altra parte – conclude il sindaco – mi auguro che il nuovo governo nazionale valuti il conferimento della cittadinanza italiana a questo giovane ricercatore e l’adozione di tutte le iniziative diplomatiche necessarie perché si arrivi presto alla liberazione”.