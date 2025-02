Francavilla Fontana, Pappadà (Azione): “Spieghi Mastromarino il senso di “atto privo di etica” riguardo le assunzioni”

Il segretario provinciale di Azione Raffaele Pappadà, francavillese, ha esortato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Davide Mastromarino, a chiarire il senso di “mancanza di etica” a proposito del caso assunzioni, recandosi nelle sedi competente qualora dovessero emergere fatti penalmente rilevanti.

Dichiara Pappadà: “Non entro nel merito della vicenda, mi limito a fare una semplice elencazione di un atto amministrativo dove difetta l’etica. Per questo chiederei a Mastromarino cosa intende “privo di etica”: Una selezione di mobilità priva di etica potrebbe includere: 1. Favoritismi politici o personali: assunzioni mirate a garantire posti di lavoro a persone vicine a politici o amministratori. Assenza di trasparenza: mancata pubblicazione dei criteri di selezione o esclusione arbitraria di candidati. 3. Violazione del merito: scelta di candidati senza una reale valutazione delle competenze rispetto al ruolo. 4. Manipolazione della procedura: creazione di requisiti ad hoc per avvantaggiare specifici candidati. 5. Mancanza di parità di accesso: limitare l’opportunità a un numero ristretto di persone senza giustificazioni oggettive. In sintesi, un iter di mobilità dovrebbe sempre rispettare i principi di imparzialità, trasparenza e merito per evitare dubbi sulla sua legittimità. E’ questo quello che è successo? Allora sa dove andare”.

