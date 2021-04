Francavilla Fontana-Oria | Grave incidente, ferito un automobilista

Un brutto incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale Francavilla Fontana -Oria. In uno scontro tra un camion della Monteco ed una Fiat Tipo station wagon ad avere la peggio il conducente dell’auto trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica i carabinieri della stazione di Oria e di Francavilla. E’ intervenuta pure una squadra dei vigili del fuoco. Il ferito è originario di Torre Santa Susanna.