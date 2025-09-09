Francavilla Fontana, Nico Gori e la sua band infiamma piazza Giovanni XXIII

“Francavilla è jazz” ha chiuso i battenti domenica 7 settembre con Nico Gori. Sul palco di piazza Giovanni XXIII insieme al clarinettista: Michela Lombardi (voce), Iacopo Crudeli (voce), Tommaso Iacoviello (tromba), Silvio Bernardi (trombone), Renzo Cristiano Telloli (sax alto), Francesco Felici (sax tenore), Mattia Donati (chitarra), Federico Frassi (pianoforte), Francesco Tino (basso) e Vladimiro Carboni (batteria). “10 Years!!!”, album pubblicato dall’etichetta Encore Music, celebra i dieci anni dalla nascita di questa band.

