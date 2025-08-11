Francavilla Fontana, nato il nuovo Gruppo Territoriale M5S

Giuseppe Ricchiuti è il rappresentante eletto per acclamazione

“È nato ufficialmente un nuovo Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle in Provincia di Brindisi, a Francavilla Fontana”. A darne notizia è Leonardo Donno, coordinatore regionale del M5S.

Durante l’assemblea degli iscritti, a cui hanno preso parte, insieme a Donno, i referenti del coordinamento territoriale Valentina Palmisano, europarlamentare, e Ruggiero Valzano, rappresentante del GT Brindisi, oltre al consigliere comunale Davide Mastromarino. Nel corso dell’incontro, gli aderenti hanno eletto per acclamazione Giuseppe Ricchiuti come rappresentante del nuovo Gruppo Territoriale.

“La nascita di questo nuovo Gruppo territoriale rappresenta un grande risultato, un nuovo traguardo raggiunto per il Movimento, che continua a crescere, a radicarsi e a essere sempre più presente nei territori e, soprattutto, tra i cittadini. A Giuseppe e a tutto il gruppo territoriale vanno i nostri auguri di buon lavoro: questa nuova realtà, che sarà fondamentale per il territorio e per la nostra comunità, soprattutto in vista delle prossime sfide, ci rende molto orgogliosi e fiduciosi per il futuro”, ha dichiarato Leonardo Donno.

