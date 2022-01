Attivato a Francavilla Fontana uno sportello di servizio sociali per i minorenni. Per potenziare la rete di controllo ed attuare misure anche di carattere preventivo l’amministrazione comunale ha stipulato un accordo di collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia per introdurre sul territorio comunale lo sportello dei Servizi Sociali per i Minorenni (USSM).