Francavilla Fontana, medico aggredito nel parcheggio: s’indaga

FRANCAVILLA FONTANA – Stava per entrare in auto dopo il turno pomeridiano quando è stato colpito alle spalle con una spranga, riportando ferite a nuca e collo guaribili in trenta giorni. Vittima un medico del Pronto soccorso dell’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana, aggredito chissà da chi e chissà perché nel parcheggio del nosocomio. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 2 giugno: Ora, indagano i carabinieri della locale compagnia.

