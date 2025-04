Francavilla Fontana, Mastromarino (M5S): “Qui esistono scuole di serie A e di serie B”

Per il Movimento 5 Stelle di Francavilla Fontana esistono “scuole di Serie A e di Serie B”. A lanciare il grido di allarme il consigliere Davide Mastromarino in rotta di collisione da tempo con la maggioranza. Mastromarino interviene dopo le polemiche nate da un post su facebook della ex segretaria dell’Udc Alessandra Vacca. Il post denunciava lo scorso 29 aprile lo stato di abbandono del verde nel plesso scolastico “Giuseppina Di Simma” di via Quinto Ennio.

“La risposta dell’Amministrazione non si è fatta attendere: l’assessora all’ambiente, al verde e al benessere animale Numa Ammaturo – precisa Mastromarino – si è precipitata personalmente sul posto per far tagliare l’erba, ed oggi 30 aprile, almeno di 24 ore dalla segnalazione si sta intervenendo in loco.“Un intervento che somiglia a un “servizio a chiamata” e che rischia pericolosamente di sconfinare nel clientelismo più becero. Questi interventi devono essere programmati per modi e tempi, ed effettuati senza distinguo, offrendo tutte le scuole ,indistintamente, la stessa opportunità”.

Il consigliere 5 Stelle sottolinea come la situazione di degrado del patrimonio arboreo non sia un caso isolato, ma riguardi tutte le scuole di Francavilla Fontana e i parchi, lo sappiamo bene ! “Gli spazi esterni, in queste condizioni, sono inutilizzabili. I nostri bambini non possono vivere serenamente le aree verdi delle scuole. È inaccettabile”.

Per questo motivo, Mastromarino annuncia di aver presentato una mozione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale del 7 maggio: si tratta della proposta di un Piano Triennale delle Potature e di Tutela del Patrimonio Arboreo.

