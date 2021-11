Francavilla Fontana, “L’Impresa del Futuro”, iniziativa a cura del Consorzio Imprese Riunite

Verso un nuovo modello economico e un nuovo modo di fare impresa: è quanto propone il Consorzio Imprese Riunite di Francavilla Fontana, presieduto dall’imprenditore Domenico Distante.

Un viaggio tra innovazione, sostenibilità ed inclusione, riservato a tutti gli imprenditori, che si svilupperà nell’incontro in programma giovedì prossimo 25 novembre dalle ore 17 alle ore 19 al Castello Imperiali di Francavilla Fontana.

“L’Impresa del Futuro” è il titolo dell’iniziativa promossa dal Consorzio in collaborazione con OSM (open source management). Per l’occasione interverrà Paolo Ruggeri, socio fondatore di OSM, società Italiana di consulenza con più di quindici sedi distribuite in Europa, Stati Uniti, Canada, Russia e Medio Oriente nonché speaker di caratura internazionale.

Negli ultimi anni Ruggeri ha erogato presentazioni sul management a società Australiane, Americane, Canadesi, Brasiliane, Russe, Bulgare, Inglesi, Spagnole, Portoghesi e di molti altri paesi. Paolo è autore di numerosi best seller sul management e la gestione d’impresa, tra i quali spicca “The New Leaders – I Nuovi Condottieri”, che è stato tradotto e pubblicato in Inglese, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Giapponese, Russo, Bulgaro, Rumeno. The New Leaders ha venduto oltre 100.000 copie nel mondo e, dopo “Il Principe di Macchiavelli”, è il libro Italiano di Management più venduto al mondo. Paolo Ruggeri ha 52 anni, vive tra l’Italia e gli Stati Uniti e, negli anni, ha influenzato la vita di centinaia di migliaia di persone e di decine di migliaia di aziende in tutto il mondo.

“Sostenibile e inclusiva, senza per questo rinunciare alla produttività e al profitto: così sarà l‘impresa del futuro. Un’impresa che si muove all’interno di un nuovo modello economico. Un percorso accelerato dalla pandemia, che ha acceso i riflettori su cambiamenti già in atto, come la rivoluzione digitale”, ha dichiarato Domenico Distante presidente del Consorzio Imprese Riunite.

Per info e prenotazioni: 371 1286952 (posti disponibili sino ad esaurimento)