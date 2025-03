Francavilla Fontana, l’auto si ribalta dopo lo scontro: paura davanti alla chiesa

FRANCAVILLA FONTANA – Dopo l’impatto con un’altra auto, il mezzo si è ribaltato su un fianco. Tanta paura, ma per fortuna poche conseguenze, nel sinistro stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi a Francavilla Fontana, davanti alla chiesa dei Sette Dolori. Sul posto, 118 e vigili del fuoco, per la messa in sicurezza delle vetture coinvolte. Le persone a bordo delle due auto hanno riportato solo ferite lievi.

