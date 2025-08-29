Francavilla Fontana, l’ammirazione di Martina per l’Arma dei carabinieri

FRANCAVILLA FONTANA – Tanta è l’ammirazione per l’Arma dei carabinieri che la giovane Martina ha dedicato la sua tesina di terza media al tema delle forze armate e delle forze dell’ordine. Il lavoro dal titolo “In nome della legge e della patria” è stato un tributo all’impegno quotidiano di chi indossa l’uniforme. Focus particolare sui carabinieri, un’istituzione in cui la studentessa spera di entrare a far parte in futuro.

La scelta di Martina è guidata dalla profonda stima per i carabinieri. La giovane definisce l’Arma “un simbolo di sicurezza, di giustizia, di presenza”. La tesina onora “i valori che animano chi sceglie una vita fatta di sacrificio, disciplina e onore” e rende omaggio a coloro che pongono “il bene degli altri davanti a sé stessi”.

L’ammirazione di Martina per i carabinieri: la visita

Il 27 agosto, il suo sogno si è concretizzato in un’esperienza unica. Martina è stata accolta presso la sede della Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana. Il Capitano Alessandro Genovese, insieme ai militari della Stazione e della Radiomobile, le ha mostrato l’interno della caserma. Il comandante ha pure illustrato i principali compiti istituzionali dell’Arma. La visita, testimoniata da alcune foto ricordo, è terminata con la consegna di un calendario storico.

Il gesto rafforza il legame tra la comunità locale e l’Arma. Chissà: magari la storia di Martina ispirerà altri giovani a credere nei valori di legalità e servizio al prossimo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author